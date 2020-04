Cuando la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire fue descontinuada por Sony, muchos fanáticos no pensaron en la posibilidad de un reinicio de la franquicia tan pronto. En 2012, y con Andrew Garfield liderando el elenco, se estrenó The amazing Spider-Man, una de las cintas más controvertidas del Hombre Araña.

Como se debía a un relanzamiento del superhéroe a la gran pantalla, la producción de la cinta quiso contar con una celebridad para el papel del villano. Finalmente, fue elegido Rhys Ifans para dar vida al Doctor Conors, álter ego del malvado Lagarto; sin embargo, un artista de la producción de The amazing Spider-Man reveló la identidad de otro actor que había pasado el casting.

A través de su cuenta de Instagram, Jerad S. Marantz, el diseñador conceptual de la película, reveló que el nominado al Oscar Michael Fassbender fue una de las opciones para interpretar al enemigo del ‘Trepamuros’. Incluso, el artista compartió un boceto de su apariencia como el reptil.

“Aquí hay un arte conceptual de Lagarto para The amazing Spider-Man. Estuve probando con la cantidad de rasgos humanos que podría poner en la cara. Esto podría haber sido una etapa intermedia en la transformación, no estoy seguro. Aquí estaba agregando algo de Michael Fassbender. En un momento fue considerado para el papel”, complementa en la publicación.

Marantz no especificó la razón por la que el Fassbender no se quedó con el papel, pero de haberlo hecho, no podría haber participado como Magneto en el universo de los X-Men, uno de sus trabajos más recordados por los fanáticos.