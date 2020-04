Jugando con fuego: el polémico reality de Netflix que gana fans en Perú [VIDEO]

Netflix sigue expandiéndose. Si bien la plataforma es conocida por apostar por series y películas, esta vez nos presenta un reality británico titulado ‘Jugando con fuego’, el cual en poco tiempo se posicionó como uno de los más vistos en Perú.

Si bien no es el primer show que se nos presenta, a principio de año se estrenaron The circle y Love is Blind, la buena acogida que recibieron estos dos programas le ha dado paso a To hot too handle, una popular, pero a la misma vez criticada propuesta.

¿De qué trata Jugando con fuego de Netflix?

En el reality de Netflix se recurre a la abstinencia de sus concursantes, los cuales son llevados a una isla por cuatro semanas para que interactúen, se enamoren y luchen por ganarse 100.000 dólares. Eso si, 12 horas después de estar en ese lugar, los concursantes son informados por Lana, una asistente virtual, que el premio se irá disminuyendo por cada acción sexual que mantengan entre ellos.

Tráiler de Jugando con fuego

Penalidades en Jugando con fuego de Netflix

Jugando con fuego, el nuevo reality de Netflix que ya es uno de los más populares en Perú - Fuente: Netflix

Incluso el besarse puede estar en contra, al punto de ser penalizados con 3000 dólares de multa. El tener relaciones puede llevarlos a tener una pérdida de 20.000. Con un total de 14 participantes, incluyendo a los 4 que ingresaron a la isla casi al final de la temporada, el grupo deberá hacer hasta lo imposible para quedarse con la mayor cantidad de dinero posible.

Con solo 8 capítulos en su primera temporada, el reality show de Netflix ‘Jugando con fuego’ ya se posiciona como uno de los más visos del servicio.