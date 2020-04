Marlon Wayans, actor recordado por ser uno de los protagonistas de la película ¿Y dónde están las rubias?, se ha mantenido fuera de grandes producciones y por ahora enfoca su carrera en proyectos para Netflix.

Sin embargo, eso cambiaría en el futuro, ya que está atento a un personaje importante de DC Comics que podría tener una película en un futuro no muy lejano.

Nos referimos a Plastic Man, personaje de la editorial estadounidense que tiene poderes similares al Señor Fantástico, los cuales consisten en estirar partes de su cuerpo a voluntad.

Durante una entrevista con Screen Rant sobre su nueva película Sextuplets, a Wayans se le preguntó sobre qué personaje cómico le gustaría interpretar, y respondió que Plastic Man.

“Me encantaría interpretar a Plastic Man. Creo que él trabaja con el conjunto de habilidades cómicas que tengo, en términos de cómo soy físico, soy flexible. Y creo que sería genial hacerlo. Lo bueno de Black Panther es que es un superhéroe negro, ¿verdad? Pero a veces es divertido hacer algo”.

“Como, no pensarías que Plastic Man era un hombre negro, pero no es negro, es solo que es plástico. Creo que sería divertido para mí, porque sé que tengo que agregarle mi humor. Los únicos dos superhéroes que realmente quise interpretar fueron Plastic Man y La Máscara. Esas son las dos películas de superhéroes que me encantaría interpretar”, expresó Wayans.

No hay duda que este personaje sería perfecto para la destreza cómica de Wayans, ya que le permitiría divertirse mucho más con Plastic Man que con la mayoría de los otros héroes de la compañía.

Solo queda esperar si Warner Bros tiene entre sus planes realizar una película del héroe elástico y elegir a Wayans como el protagonista de la película.