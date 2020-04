Gal Gadot hizo su primera aparición como Wonder Woman en la cinta Batman v Superman: el amanecer de la justicia, por lo que según revela un nuevo informe de Empire Magazine, todo lo ocurrido seguirá siendo canon en la siguiente película de la heroína.

A pesar de que Warner Bros. decidió no seguir con un universo más grande de DC por el fracaso de Liga de la justicia, el medio también indicó que Wonder Woman 1984 no afectará la continuidad de las otras ficciones de la compañía.

“Según Empire, Batman v Superman todavía es canónica en Wonder Woman 1984”, expuso usuario en Twitter.

Además, la publicación señaló parte de lo que hará la protagonista en la cinta. “Diana trabaja en el Smithsonian Museum para realizar un seguimiento de cualquier elemento peligroso o místico. Y vive en el complejo Watergate, donde tiene una vista en diferente dirección de Washington y puede monitorizar al gobierno de Estados Unidos”, finalizó.

Hasta el momento se conoce que Wonder Woman tendrá un enfrentamiento con dos grandes villanos como Cheetah, interpretada por Kristen Wiig, junto a Maxwell Lord de Pedro Pascal. En cuanto a la trama de la película, no se tienen más detalles de lo que vendrá, por lo que estarán saliendo a la luz previo a su estreno.

La ficción está dirigida y coescrita por Patty Jenkins y está protagonizada por Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal y Natasha Rothwell. El largometraje tiene una fecha estimada para llegar a los cines el 14 de agosto.