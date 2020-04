La pandemia de coronavirus ha afectado el calendario de estrenos de todo Hollywood. Uno de estos casos es el del lanzamiento de Venom 2, la secuela protagonizada nuevamente por Tom Hardy, que piensa superar todas las expectativas.

La secuela dirigida por Andy Serkis traerá de vuelta al querido personaje de Marvel, pero también al sanguinario villano Carnage, interpretado por Woody Harrelson. Por esto, los fans asumen que la violencia alcanzará un nuevo nivel en la continuación.

Desde hace meses, los seguidores del personaje esperaban el estreno de la película agendado para octubre de este año. Sin embargo, Sony Pictures dio a conocer que ahora tendrán que aguardar hasta el 25 de junio del 2021.

A través de un comunicado oficial, la compañía también informó que el título de la segunda parte es Venom: let there be Carnage.

Al respecto, los fans esperan que el enfrentamiento de ambos personajes en cines se inspire en las mejores historias del sanguinario villano: Maximum Carnage, Venom Vs. Carnage y Absolute Carnage.

Un encuentro que promete

¿Quién es Carnage?

Antes que Kletus Casady obtenga al simbionte carmesí, ya era un asesino implacable y sediento de sangre. Esta psicopatía la adquirió desde la infancia, resultado de los maltratos que sufría por parte de su abuela.

Una vez en la cárcel, adquirió las habilidades de Venom luego de que Eddie Brock sea su compañero de celda, de acuerdo a los cómics de Marvel.