La secuela de Venom es una de las producciones más esperadas por los seguidores del universo de Spider-man y Marvel en general. Durante los últimos años, han soñado con el encarnizado enfrentamiento que tendrá el simbionte y Carnage, interpretado por Woody Harrelson.

Para alegría de los fans, solo es cuestión de tiempo para que la fantasía se convierta en realidad. La fecha de estreno de la película estaba agendada para el próximo 2 de octubre. Sin embargo, ahora llegará a las salas de cine el 25 de junio de 2021.

Sobre la ansiada continuación, Tom Hardy compartió el primer teaser de la película, a través de su cuenta oficial de Instagram. En la publicación no solo se reveló el título Venom: let there be Carnage, sino también el logo oficial.

Por el momento, se desconoce la sinopsis oficial de la película, pero los fans ya presumen qué cómics podrían servir de inspiración. Se tratan de Venom: Carnage unleashed, Maximum Carnage, Venom vs. Carnage y Absolute Carnage.

Un sueño para los fans

¿Quién es Carnage?

“Cuando salga de aquí, y lo haré, habrá una matanza”, fueron las palabras de Kletus Casady, el portador de Carnage, dando un adelanto de lo que se vendría en la segunda parte.

Antes de tener al simbionte carmesí, ya era un asesino implacable y sediento de sangre. Esta psicopatía la adquirió desde la infancia, resultado de los maltratos que sufría por parte de su abuela.

Una vez en la cárcel, adquirió las habilidades de Venom luego de que Eddie Brock sea su compañero de celda, de acuerdo a los cómics de Marvel.