A pesar de que se lanzará una nueva serie sobre Superman, muchos fans siguen esperando por una película del aclamado superhéroe con Henry Cavill.

Warner Bros. decidió no expandir el universo de DC debido a la bajas ventas en taquilla de Liga de la justicia, por lo que quedaron descartadas más cintas del Hombre de acero.

La liga de la justicia - Tráiler

Pero según indicó el medio We got this covered, Cavill habría tenido conversaciones con la compañía para protagonizar una nueva película de Superman y que incluso estaría dispuesto a reducir su salario con tal de regresar a su querido papel.

El medio agregó que hasta el momento, Warner no ha tomado una decisión, así solo quedaría esperar hasta una información oficial por parte del equipo encargado.

La última ocasión en la que el actor iba a interpretar al conocido superhéroe sería en ¡Shazam!, pero al final la producción decidió no incluirlo y prefirieron contratar a un doble, quien apareció sin mostrar su rostro.

We got this covered anunció el pasado 18 de abril que Warner Bros. pondrá esfuerzos en relanzar la historia de Superman, afirmando que existe la posibilidad de que el estudio de cine vuelva a reclutar a Henry Cavill para interpretar al protagonista en las siguientes entregas.

Por otro lado, Cavill estaría entusiasmado por la segunda entrega de The Witcher, la serie de Netflix que tuvo bastante acogida con su primera temporada; sin embargo, debido a la propagación del coronavirus se habría suspendido su rodaje.