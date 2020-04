Poco ortodoxa es la nueva miniserie de Netflix que se ha apoderado del top de la plataforma desde hace algunas semanas. Con un fuerte mensaje de empoderamiento femenino y la magistral actuación de Shira Haas, su contenido nos muestra una realidad basada en tradiciones culturales que le siguen dando la espalda a los derechos de las mujeres.

El ser protagonista de esta historia no ha sido nada fácil. La actriz cuenta que representó todo un reto, catalogando este papel como el más difícil de toda su carrera. En una entrevista para Variety, ella dijo lo siguiente: “Este personaje es probablemente el más complejo que he interpretado, no porque sea el papel principal, sino porque tiene tantos conflictos dentro. Es muy, muy valiente, pero también es muy insegura y vulnerable. Necesitas llevar este conflicto a cada escena y es algo desafiante".

Una de las escenas más fuertes para los espectadores es cuando la despojan de su cabello como parte de una tradición y ella revela que fue una de las primeras escenas que se grabaron. “Filmamos esa escena el primer día de rodaje. Sabía que me iba a afeitar el cabello desde el principio, incluso antes de firmar. Y luego leí el episodio y entendí lo crucial que es y lo hermoso que es. Es parte de esta comunidad, los rituales, y es muy importante para su viaje. Por supuesto, dije que sí sin siquiera cuestionarlo", mencionó Haas.

Otro reto importante que aceptó la joven figura fue aprender un nuevo idioma, específicamente el yiddish, el cual es hablado solo en cierto sector de la comunidad judía europea. “Mis abuelos se hablan en yiddish, que aprendieron de su lugar de nacimiento en Europa, pero, desafortunadamente, es un idioma que ya casi no existe, y principalmente solo en las comunidades jasídicas…”, declaró la actriz.

La serie es, sin duda, una impactante narración de la vida real que te atrapa desde que inicia y se ha vuelto por estos días en una buena y productiva compañía para pasar el tiempo en casa.