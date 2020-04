Actrices que cambian la industria

Redacción Fama

Detrás de producciones como Big little lies, The Morning Show o Mindhunter, están Nicole Kidman, Reese Witherspoon y Charlize Theron, que como otras, a pesar de ganar un Óscar, estuvieron reducidas por años a responder sobre sus vestidos en cada alfombra roja a la que asistían. Ahora no solo han convertido los sets en puestos de trabajo para más mujeres sino que las producciones han arrasado con los Emmy, Globo de Oro y los halagos de la crítica.

Por ejemplo, el éxito de Mindhunter de Netflix fue inmediato. Ambientada en los 70, es la historia de los detectives del FBI encargados de elaborar los perfiles psicológicos de los asesinos en serie, a través de entrevistas en sus respectivas cárceles. La producción fue dirigida por David Fincher y tuvo como productora a Charlize Theron. La actriz ya había producido sin la misma fortuna Girlboss, basada en la vida de Sophie Amoruso. Pero también tiene el crédito de convencer a Kidman y a Margot Robbie para hacer ‘Bombshell’, la película que sigue la caída del todopoderoso fundador de Fox, Roger Ailies, acusado de acosar sexualmente a las periodistas.

A Witherspoon, parecía que aun con un Óscar ganado, Hollywood la trataba paradójicamente como el guion de Legalmente rubia y tuvo que demostrar lo contrario. La actriz, una lectora voraz, quería contar historias y se había cansado de esperar personajes interesantes. Después de un escándalo y de pedir disculpas públicas por no respetar a la autoridad, reescribió su carrera y compró los derechos de Gone Girl y Wild; produjo ambas películas y protagonizó la segunda. Tiene la productora Hello Sunshine y proyectos en casi todas las plataformas, su éxito más reciente es The Morning Show de Apple.

“Recuerdo haber estado en grabaciones en las que era la única mujer y habría 150 hombres”, dijo a Vanity Fair.

En Big Little Lies de HBO está Nicole Kidman, convertida en una abogada que se aleja del círculo de violencia, luego de dejar de ejercer para dedicarse a sus hijos y a seguir la agenda de su violento esposo. Kidman también es responsable de la producción junto a Reese, ambas estaban interesadas en los derechos y se sumaron en vez de competir. La australiana es dueña de Blosson Films y es productora ejecutiva de The Expatriates de Amazon y de The Farewell. Y, más allá de hacer que Meryl Streep vuelva a la TV, la producción más exitosa del 2019 fue hecha por mujeres, cuando Harvey Weinstein iba a los tribunales por haber creado un sistema de abusos, aprovechando su poder en la industria.