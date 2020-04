El universo cinematográfico de Marvel tiene una gran variedad de personajes, todos con características únicas y con sus propias legiones de fans alrededor del mundo. Sin embargo, solo Doctor Strange logró convertirse en pieza clave del MCU en tan poco tiempo.

El superhéroe debutó en la pantalla grande en 2016, bajo la dirección de Scott Derrickson. Entonces, su dominio de las fuerzas místicas y la interpretación de Benedict Cumberbatch cautivaron a los fans, quienes ya no pueden esperar para ver la secuela: Doctor Strange in the multiverse of madness.

Pareciera que la imagen actual del hechicero supremo no podría ser otra sin el rostro del actor británico o su llamativo traje de colores azul y rojo. No obstante, pocos conocen que los creadores de Doctor Strange tenían otro vestuario en mente.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el jefe de desarrollo visual de Marvel Studios, Ryan Meinerding, compartió un arte conceptual donde su diseño estaría basado en el color azul y oro.

El hechicero supremo de Marvel

Como también se puede observar en la ilustración, el traje enfatiza las influencias culturales del lejano oriente que vimos en la película. No cabe duda que se trata de un look completamente distinto, pero igualmente llamativo.

¿De qué trata Doctor Strange?

Después de sufrir un accidente, un brillante y arrogante cirujano busca rehabilitarse mediante técnicas alternativas. Sus intentos le llevan a descubrir que ha sido designado para encabezar la lucha contra una fuerza oscura y sobrenatural.