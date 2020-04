La franquicia Hunger games sigue vigente y los fans solo esperaban el anuncio oficial para saber que su historia no había acabado.

El portal Entertainment Weekly confirmó que la saga de Los juegos de hambre tendrá una precuela y estará basada en la próxima novela de la autora Suzanne Collins, titulada The ballad of songbirds and snakes.

Desde que se anunció que Collins estaba trabajando en una precuela de Los juegos del hambre, la industria del cine, y sobre todo sus seguidores, siguieron su rastro y anticiparon la llegada de la historia a la pantalla grande.

¿De qué trata The Ballad of Songbirds and Snakespara?

Ambientada 64 años antes de la historia original, el nuevo libro se centrará en la juventud del presidente Coriolanus Snow y cómo fue su ascenso al poder. Años antes de convertirse en el líder de Panem, Snow es elegido como mentor para los 10º Juegos Anuales del Hambre. Elation se convierte en desdén cuando se da cuenta del tributo femenino que le han asignado proviene del Distrito 12

Francis Lawrence , quien dirigió a Lawrence en The hunger games: catching fire y las partes 1 y 2 de The hunger games: Mockingjay , volverá como cineasta para esta precuela. La propia Collins adaptará el guión con uno de los guionistas de Catching fire, Michael Arndt.

Por el momento no se tiene una fecha de estreno concreta.