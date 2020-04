Better Call Saul es mucho más que una simple extensión de Breaking Bad. Del mismo modo que los fans vieron a un maestro de química convertirse en un narcotraficante, la transformación del abogado Jimmy McGill (Bob Odenkirk) es emocionante.

Con el final de la temporada 5, es natural que los seguidores de la serie se pregunten si Better Call Saul tendrá una temporada 6 en Netflix o si el capítulo transmitido fue la despedida final de Saul Goodman.

Como se sabe, durante un panel en la gira de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión de enero de 2020, ejecutivos de AMC y creadores del programa confirmaron que la temporada 6 de Better Call Saul sería la última.

En aquella reunión también participó el creador y escritor del programa, Vince Gilligan, quien afirmó que los últimos capítulos de la serie spin-off serían mucho más directos. “En las últimas dos temporadas he aprendido que los guionistas no me necesitan tanto como esperaba que lo hicieran, así que egoístamente me incluiré un poco en el proceso porque quiero estar cerca y ver qué pasa con la historia final”, compartió.

Por su parte, Bob Odenkirk, quien da vida al popular abogado, dijo sentirse emocionado por el final de Better Call Saul. “Estoy ansioso. Deseo suerte a los escritores por tener que responder todas las preguntas que tienen los fans”, dijo el actor durante una entrevista a Variety . “Quizás una de las interrogantes que muchos se hacen es cómo aprendió Jimmy McGill español. Ni yo lo sé".

Por el momento, no se tiene información del fecha de estreno de Better Call Saul temporada 6 vía AMC y Netflix.