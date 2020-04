Una de la cintas más anticipadas del DCEU es The Batman. La nueva adaptación del héroe explorará la faceta más emocional del personaje, así adelantó el director Matt Reeves a los fans que esperan su estreno en cines.

Originalmente, el lanzamiento de la película estaba agendado para el 25 de junio de 2021, pero fue pospuesto por Warner Bros. debido a la pandemia de coronavirus.

La apremiante situación obligó al estudio a alterar el calendario de lanzamientos de muchos de sus proyectos. En esa línea, dio a conocer que The Batman llegará a las salas de cine el 1 de octubre de 2021.

“Si, hemos detenido todo hasta que sea seguro para todos nosotros el continuar [...] Todos están seguros por el momento, gracias por preguntar, y manténganse seguros también”, fueron las palabras del cineasta hace semanas.

En cuanto al enfoque del filme, Matt Reeves aclaró que su versión del superhéroe es mucho más humanista que las anteriores, puesto que se enfocará en sus emociones.

“Hay algo allí que se siente muy psicológico, emocional y parecía que había una forma de explorar eso junto con la corrupción en este lugar, Gotham. Eso se siente muy actual”, declaró para Nerdist.

Si bien ya se sabía que The Batman no sería una historia de origen, explicó que en realidad quería realizar una cinta donde el héroe aún reconociera sus orígenes, en el sentido de que se sepa por qué tiene una personalidad particular.