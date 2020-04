James Gunn elige al mejor Spider-man de todos los tiempos

Spider-man es uno de los personajes más carismáticos y queridos de Marvel Comics. Sin embargo, su fama no solo abarca el mundo de los tebeos. Tan solo en el cine, el superhéroe ha sido adaptado en tres ocasiones con éxito.

Los responsables de darle vida en la pantalla grande fueron Tobey Maguire, Andrew Garfield y, por último, Tom Holland. Todos lograron explorar una faceta diferente del trepamuros y cuentan con sus legiones de fans.

Uno de estos seguidores es el director de Guardianes de la galaxia, James Gunn, quien confesó su admiración por el nuevo intérprete desde su aparición como Spider-man en Capitán américa: civil war.

“Como he dicho antes, esta es una de mis películas favoritas de Marvel, y, no, no es algo que diga de todas las películas del MCU. La vi antes de que los efectos visuales estuvieran listos. Y, sí, Tom Holland es por mucho el mejor Spidey de todos los tiempos”, fueron sus palabras.

"Holland es para Peter Parker como Robert Downey Jr. para Iron Man, Ledger para el Joker y Pratt para Quill”, finalizó.

Como se recuerda, esta no sería la primera vez que el director habla de Spider-man. En el pasado, sobresaltó el sentido del humor del personaje afirmando que encajaría bien con algunos de los Guardianes de la galaxia.

“Probablemente se llevaría bien con Rocket y Quill. Quizá le cueste más con Drax, probablemente no entendería el sentido del humor”, declaró antes del estreno de Spider-man homecoming.