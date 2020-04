Los eventos de Avengers: Endgame no solo marcaron el final de la Saga del Infinito, sino que también dispersaron la conformación original de los Vengadores. La muerte de Ironman y el retiro de Steve Rogers como el Capitán América dejaron un vacío en el equipo que no será llenado hasta una eventual quinta entrega de Avengers.

Presumiblemente, la película no llegará a la pantalla grande antes del final de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel. Sin embargo, ya se han ido tejiendo algunas teorías de quién podría ocupar el puesto de líder en la próxima cinta que tenga como protagonistas al grupo de superhéroes más poderoso de la Tierra.

Hasta el momento, Capitana Marvel se ha consolidado como la opción más fuerte de la compañía para asumir el rol dejado por Ironman y Capitán América, debido a que Kevin Feige considera que es un personaje que estará “a la vanguardia en los próximos años”. Sin embargo, un reporte del medio especializado We Got This Covered revela que otro héroe se ha sumado a la pugna por el liderazgo de los Avengers.

De acuerdo con las fuentes de WGTC, Tom Holland, actor que interpreta a Spider-Man en el MCU, ha preguntado al director de la compañía sobre la posibilidad de que él fuese quien tome el mando de los Vengadores. Feige habría convencido a la estrella de que considerará un papel más importante para él, pero, por lo pronto, la ventaja sigue siendo para Brie Larson.

Mira aquí el tráiler de Avengers: Endgame:

La decisión de Marvel se basaría en que, mientras que Carol Danvers es el personaje más poderoso de la franquicia en la actualidad, Peter Parker sigue siendo un estudiante de secundaria que depende en gran medida de Tony Stark, incluso después de su muerte. La única manera de saber quién será el nuevo líder del equipo será cuando Avengers 5 llegue a los cines, pero la carrera ya ha iniciado.