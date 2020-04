La carrera de James Gunn parece haber alcanzado su punto más alto. Luego de haber dirigido con éxito las dos primeras entregas de Guardianes de la Galaxia, fue despedido por Marvel y aterrizó en la vereda de DC Comics, donde se encuentra preparando la secuela de Escuadrón Suicida.

No obstante, Disney anunció meses atrás que había llegado a un acuerdo con el cineasta para que regrese a las filas del MCU y complete la trilogía de los héroes cósmicos. Cuando Guardianes de la Galaxia 3 llegue a los cines, James Gunn habrá dedicado los últimos diez años al mundo de las películas de superhéroes, razón por la cual los fanáticos lo consideran un entendido en la materia.

Recientemente, el realizador participó de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram y sus seguidores no desaprovecharon la oportunidad para preguntarle cuál es su cinta favorita en el género que tiene a Marvel y DC como mayores exponentes.

Aunque muchos pensaban que James Gunn elegiría una que perteneciera al MCU, no fue así. La película de superhéroes favorita del reconocido director es Spider-Man: Into the Spider-Verse, ganadora del premio de la Academia a ‘Mejor película de animación’ del 2019.

El filme logró romper todos los esquemas que encasillaban a Peter Parker en un solo plano y en una sola dimensión, y se convirtió en una de las favoritas del público y de la crítica. Aunque Gunn no haya elegido una película de las franquicias para las que ha trabajado, la calidad del trabajo de Peter Ramsey, Rodney Rothman y Bob Persichettino no deja dudas de que se trata de una decisión acertada.