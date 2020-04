Frozen 3: los padres de Anna y Elsa regresarían para la siguiente entrega [FOTO]

El reciente estreno de Frozen 2 fue un éxito de taquilla. La segunda entrega, Una aventura congelada, le dejó a la compañía Disney un ingreso total de cerca de un millón y medio de dólares, convirtiéndose en una de las películas animadas con mayor recaudación de todos los tiempos.

Teniendo en cuenta la cantidad de fanáticos con los que cuenta la historia de Elsa y Anna, no resulta una sorpresa que Disney ya se encuentre trabajando en una cinta que complete la trilogía. A pesar de que los directores Chris Buck y Jennifer Lee no han dado indicios de lo que podría suceder en Frozen 3, un reporte reveló que personajes que se creían muertos regresarían para la siguiente película.

Los eventos de Frozen 2 dejaron a Anna como reina de Arendelle y a Elsa como la protectora del Bosque Encantado, pero su historia no terminaría allí. De acuerdo con las fuentes del medio especializado We Got This Covered, los padres de las hermanas y anteriores monarcas tendrían un emotivo retorno en la nueva entrega de Frozen.

Elsa y Anna con su madre.

Cuando la primera película le muestra a los espectadores la razón del encierro de Elsa antes de que aprenda a dominar sus poderes, aparecen la reina Iduna y el rey Agnarr, de quienes se dice que perecieron durante una tormenta que azotó su barco en medio del océano.

Este nuevo giro argumental abre una serie de posibilidades que el equipo detrás de Frozen 3 podría aprovechar. De acuerdo con WGTC, es probable que Anna y Elsa encuentren o rescaten a sus padres después de enterarse de que están vivos. Asimismo, otros informes sugieren que Disney le daría a Elsa finalmente un interés amoroso en su próxima salida a la pantalla grande, por lo que la compañía buscaría cerrar con broche de oro la historia de la familia real de Arendelle.