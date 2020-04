Con las medidas preventivas dispuestas por las autoridades locales e internacionales para frenar el avance del COVID-19, la industria cinematográfica afronta uno de los escenarios más negativos en mucho tiempo. Sin gente que pueda asistir a las funciones, no hay taquilla. Y si no hay taquilla, no hay estrenos. Esto ha ocasionado que esperados títulos como No time to die o Black Widow hayan decidido retrasar su fecha de lanzamiento.

Lo mismo sucedió con la nueva película del Universo Extendido de DChttps://larepublica.pe/tag/dc-comics/, Wonder Woman 1984. La siguiente salida en solitario de Gal Gadot como la Mujer Maravilla había sido postergada en un inicio de junio a agosto de este año. Sin embargo, el proyecto podría volverse a ver afectado por un cambio en su calendario debido a la incertidumbre que aún hay de si la crisis sanitaria habrá sido controlada.

Así lo reveló una de las actrices de la secuela de Wonder Woman, Connie Nielsen, quien repetirá su papel de Hippolyta. En una entrevista con ABC News, la artista confesó que todo el equipo detrás de la cinta se encuentra “cruzando los dedos” para que pueda estrenarse en agosto, pero que la situación es incierta.

“La invención de un remedio contra este virus hará que todo sea mucho más fácil. Todos estamos esperando volver a trabajar también, todos estamos esperando comenzar nuestros próximos proyectos, por lo que tener acceso a una vacuna o al menos un remedio será algo bueno para todos nosotros”, comentó Nielsen.

Mira aquí el tráiler de Wonder Woman:

Aún no hay indicios contundentes sobre el desarrollo de una cura efectiva contra el COVID-19, por lo que Wonder Woman 1984 tiene grandes posibilidades de volver a reprogramar su estreno.