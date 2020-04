Yo me quedo en casa maratoneando con el especial Save the date

Los matrimonios se disfrutan más cuando eres el invitado, ¿cierto? No hay nada mejor que pasar un día, una noche o una tarde bailando, comiendo, bebiendo y celebrando la felicidad de tus amigos o familiares. Es por ello que, como no se pueden celebrar matrimonios por estos días, FOX Life presenta el especial Save the date.

A partir de mañana a las 20:00 horas y durante toda la semana, el medio programará una película diaria de temática de boda. A continuación compartimos la lista de películas y todos los detalles para que no te pierdas ninguna de las cintas propuestas.

Recién Casados: lunes 20

Con Ashton Kutcher y Brittany Murphy. Aunque pertenecen a mundos muy diferentes, Tom y Sarah se aman. A pesar de la oposición de la familia y del antiguo novio de Sarah, deciden casarse. La luna de miel en Venecia, sin embargo, pronto se convierte en un desastre.

Amores, enredos y una boda: martes 21

Con Debra Messing y Dermot Mulroney. Kat Ellis, una soltera de Nueva York, tiene que ir a Londres para asistir a la boda de su hermana con quien fue su novio. Como no está dispuesta a presentarse sin pareja, decide contratar los servicios de un apuesto acompañante masculino y presentarlo como su novio.

La boda de mi mejor amigo: miércoles 22

Con Julia Roberts, Dermot Mulroney y Cameron Díaz. Julianne Potter, una crítica gastronómica, se da cuenta de que está enamorada de su mejor amigo justo el día que él la llama para anunciarle que se va a casar con una chica de la alta sociedad. Sólo dispone de tres días para armar un plan que le permita impedir la boda.

Quiero robarme a la novia: jueves 23

Con Patrick Dempsey y Michelle Monaghan. Para Tom la vida es maravillosa: es un triunfador, tiene éxito con las mujeres y sabe que siempre podrá confiar en su mejor amiga, la encantadora Hannah. Todo va bien hasta que Hannah se va seis semanas a Escocia por razones de trabajo; entonces Tom se da cuenta de que sin ella su vida está tan vacía que está decidido a pedirle que se case con él en cuanto vuelva. El problema es que cuando Hannah regresa, está comprometida.

El gran casamiento: viernes 24

Con Robert De Niro, Katherine Heigl y Diane Keaton. Con motivo de la boda de su hijo adoptivo Alejandro, Ellie Griffin (Keaton) vuelve a su casa diez años después de que su marido Don (De Niro) la engañara con Bebe, su mejor amiga (Sarandon), y se fuera a vivir con ella. Pero, cuando Alejandro les anuncia que su madre biológica asistirá a la boda y que, debido a sus estrictas creencias religiosas, no debe saber que Ellie y Don están divorciados, éstos se verán obligados a aparentar que son un matrimonio feliz y Bebe tendrá que salir de escena.

Guerra de novias: sábado 25

Con Kate Hudson, Anne Hathaway. Emma y Liv, dos amigas incondicionales desde la infancia, han soñado con casarse en junio en el Hotel Plaza de Nueva York. Esa ilusión podrán compartirla, ya que sus bodas se celebrarán el mismo fin de semana. Un error administrativo, sin embargo, nubla tanta felicidad: las bodas han sido reservadas para el mismo día, y una de las dos tendrá que cambiar la fecha.

Eternamente comprometidos: domingo 26

Con Jason Segel y Emily Blunt. Justo un año después de que el prometedor cocinero Tom Solomon conociese a Violet Barnes, la sorprende con un anillo de compromiso. Tom y Violet están destinados a vivir felices para siempre, pero una cadena de sucesos inesperados, trabajos y viajes sigue retrasando la fecha en la que deben ir juntos al altar para casarse.