Este año, Nintendo recibirá a lo grande el aniversario 35 de una de sus franquicias más importantes: Super Mario Bros. Con el anuncio de que la compañía tendría un acuerdo con Universal para la creación de parques temáticos de sus videojuegos, también se filtró la posibilidad de producir una película live-action de Mario.

Tras los reportes que vinculaban a Brie Larson, ganadora del premio de la Academia a Mejor actriz, con el papel de la Princesa Peach, un nuevo reporte daría luces acerca de qué otra estrella de cine está siendo seguida por el estudio para sumarse al elenco.

Según información del medio especializado We Got This Covered, tanto Nintendo como Universal han puesto la mirada en Jeffrey Dean Morgan para que interprete a Luigi, hermano de Mario, en la próxima cinta de acción real que se encuentran preparando.

Tras ganarse el cariño de los fanáticos de The walking dead interpretando al malvado Negan, el actor sería el elegido por las compañías para dar vida a uno de los personajes con mayor potencial de toda la franquicia. Aunque aún no ha habido una respuesta oficial de parte de la estrella que también brilló en Watchmen y Grey’s Anatomy, WGTC asegura que el interés de Nintendo de contar con él es alto.

Mira aquí el tráiler de Super Mario Bros (1993):

Nuevos informes van revelando cuál sería la conformación del reparto del nuevo live-action de Super Mario Bros. Después del desastre que significó la película de 1993 tanto en la taquilla como ante la crítica, lo más seguro es que Universal y Nintendo harán un seguimiento cuidadoso al casting y al guión para no repetir los mismos errores del pasado.