Marvel: todos los Young avengers serían parte de la comunidad LGTBI

Con la dispersión del equipo original de Avengers tras los eventos de Endgame, Marvel se encuentra en la búsqueda de darle protagonismo a otros personajes de la franquicia para que conformen una siguiente generación de superhéroes.

Durante las últimas semanas, diversos reportes han señalado que todo estaría encaminado para que los Young avengers hagan su aparición en el MCU en una eventual tercera entrega de Ant-Man. Ahora, una actualización de la información señala un detalle que será clave para la representación de la nueva camada de Vengadores en la pantalla grande.

De acuerdo con un informe del medio especializado We got this covered, Marvel planea que todos los integrantes de Young avengers serán parte de la comunidad LGBTI. La alineación que se encuentra en camino a aterrizar en el universo cinematográfico de la compañía incluirá a Miss America, Patriot, Wiccan, Hulkling y Hawkeye de Kate Bishop.

Las fuentes de WGTC aseguran que ‘la casa de las ideas’ tomará como referencia la entrega Young Avengers #15 de 2014, la cual confirma que todos sus miembros se identifican como parte del colectivo. Mientras que Wiccan y Hulkling son conocidos por su relación, otros personajes serán representados como homosexuales, en el caso de América Chavez, o bisexuales, como ocurriría con Bishop.

Las noticias que circulan alrededor de los Jóvenes vengadores coinciden en que tendrán su primera aparición como equipo en Ant-Man 3 y luego protagonizarán una serie de televisión para Disney Plus. Aunque Marvel aún no ha dado luces acerca del posible reparto, se espera que el proceso de casting comience pronto.