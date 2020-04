Marvel: se filtra la identidad de uno de los posibles villanos de Avengers 5

Con el fin de la Saga del Infinito y el anuncio de todas sus producciones programadas para la Fase 4, Marvel buscará expandir su universo cinematográfico. La llegada de algunos nuevos personajes y el aumento de la importancia de otros terminará por configurar la siguiente generación del grupo de superhéroes más importante del MCU: los Avengers.

Los sucesos de Endgame dispersaron a sus miembros originales. Los sacrificios de Ironman y Black Widow, así como el retiro de Steve Rogers como el Capitán América, dejaron a los fanáticos con la pregunta de cuál sería el nuevo equipo que regrese a las pantallas en una eventual película de los Vengadores.

Si bien aún no ha habido un anuncio oficial de la trama o del elenco, algunas especulaciones han rondado la quinta entrega de Avengers durante las últimas semanas: desde que Capitana Marvel se alzaría como la nueva líder del grupo hasta que Spider-Man sería un nuevo miembro clave. Sin embargo, un reciente reporte del medio especializado We Got This Covered ha dado luces de lo que será un detalle importante en la cinta.

El medio filtró la identidad del posible villano del proyecto que, por ahora, lleva como título New Avengers. De acuerdo con WGTC, M.O.D.O.K., uno de los antagonistas más populares de los cómics, será el enemigo a derrotar por la nueva alineación de superhéroes.

Mira aquí el tráiler de Avengers: Endgame:

Las fuentes del medio aseguran que este personaje será introducido previamente en otras producciones del MCU como She-Hulk y Ant-Man 3. Así, M.O.D.O.K. tendrá el tiempo suficiente para terminar de constituirse como el próximo súpervillano de la franquicia.

La forma en que la compañía representará al Organismo Mental/Móvil/Mecanizado Diseñado Solo para Matar es aún una incógnita, aunque no se descarta el uso de un modelo de acción real. Con una lista larga de películas que Marvel tiene pendiente, los fanáticos recién podrán ver el resultado cuando Avengers 5 estrene hacia el final de la Fase 6.