Marvel sigue recuperando lo que alguna vez fue suyo. Tras conseguir de vuelta los derechos de los personajes de exitosas franquicias como X-Men o Los 4 fantásticos luego de la compra de Disney a Fox, la compañía habría sumado un nombre más a la lista.

De acuerdo a información del medio especializado We Got This Covered, Marvel ha recobrado la propiedad de Hulk, que antes perteneció a Universal por muchos años. Con esta nueva operación, ‘La casa de las ideas’ ya estaría preparando lo que sería la primera salida en solitario del Hombre Increíble enteramente para el MCU.

En su momento, las interpretaciones del Gigante Verde de Eric Bana en 2003 y de Edward Norton en 2008 no supieron cómo ganarse al público. Desde entonces, Mark Ruffalo fue quien obtuvo el papel de Hulk en todas las entregas de la Saga del Infinito y se ha posicionado como uno de los actores más queridos por los fanáticos de la franquicia.

Mira aquí el tráiler de El increíble Hulk (2008):

Dado que la historia detrás de Bruce Banner ya ha tenido su lugar en las pantallas, Marvel no tendría la necesidad de dedicarle una nueva cinta entera para explicarla, asegura WGTC. Aunque no ha habido una confirmación de la transacción de parte del estudio, los rumores de que el personaje de Ruffalo le cederá a She-Hulk su puesto en el MCU sugerirían que el héroe podría tener una precuela, tal como ocurrió con Black Widow.