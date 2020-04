Batman es uno de los superhéroes más importantes en la historia de DC Comics. Su popularidad es tan grande que ha sido llevado al mundo del cine y videojuegos en incontables ocasiones. Ahora, el cineasta Matt Reeves está a cargo de la nueva adaptación a la pantalla grande, pero no sería el único interesado en el personaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el creador de True Detective, Nic Pizzolatto, ha confesado que estaría dispuesto a lanzar una versión del Hombre murciélago. Es más, incluso ha compartido las ideas que tiene en mente para este proyecto de ensueño.

Según dio a conocer el showrunner de la serie, la historia no nos presentaría a un niño herido, un joven que no pueda superar la muerte de sus padres ni al fantasma de la ópera. Al contrario, se trataría de "cómo un hombre convirtió una tragedia que definió su vida en el pináculo del logro humano y la mayor cruzada humanitaria que el mundo haya conocido”.

Sobre los cambios que aplicaría en el personaje, explicó que si bien la política de un héroe de no matar es válida y siempre debe estar presente, no tiene las razones correctas.

"Para la policía no existe ‘matar me pone tan mal como ellos’ [...] Esto no cuajó nunca en absoluto. La política de no matar de Batman existe porque su enemigo real y eterno es la muerte. La muerte es su verdadero peligro”, detalló.

Un guionista respaldado por la industria

En cuanto a las capacidades del vigilante para afrontar todo tipo de mal, reconoció que su mayor fortaleza es su inteligencia y no su dinero.

"Su mejor baraja es que piensa en todo. Y tiene la voluntad más fuerte de la especie. Si tuviera tiempo para elaborar estrategias, Batman podría derrotar a Dios”, finalizó.