Una de las películas más aclamadas del Studio Ghibli y ganadora del Oscar es sin duda El viaje de Chihiro. La cinta estrenada en 2003 se ganó el corazón de todos los fans por mostrar una historia llena de aventuras y un tierno romance.

La conocida trama se basa en la protagonista, Chihiro, quien se sumerge en un fantástico mundo al estilo de Alicia en el país de las maravillas. En el lugar la joven deberá encontrar la manera de regresar a casa y salvar a sus padres que fueron convertidos en cerdos.

El viaje de Chihiro - Tráiler

Para ello, su amigo Haku la guiará y cuidará durante toda su estancia, no sin antes formar un vínculo especial que los librará del misterioso mundo en el que se encontraban.

Y ante la magnífica obra de Hayao Miyazaki, no es de dudar que otras producciones consideren inspirarse de su historia para nuevas creaciones. Así surgió Lost in the moonlight, un largometraje de Corea del sur estrenado en 2016.

The lost in the moonlight - Tráiler

La película causó mucha polémica por considerarse muy similar con El viaje de Chihiro, la cual también incorpora los elementos de fantasía, criaturas misteriosas, el dragón y a una niña como protagonista.

Lost in the moonlight está dirigida por Kim Hyun-Joo y bajo la animación del estudio Studio Holhory Co. Aunque muchos fans la consideran como una copia de la ficción de Miyazaki, otros asumen que es una especie de homenaje y admiración por el Studio Ghibli.