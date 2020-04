High School Musical: revelan por qué Zac Efron no cantó en reunión del elenco [VIDEO]

Hace unos días se llevó a cabo el reencuentro del elenco de High School Musical vía ABC. Si bien los fans pudieron ver a gran parte de los actores en pantalla, quien tuvo una fugaz participación fue Zac Efron.

El líder de los Wildcats no cantó junto a sus compañeros y solo presentó el segmento de Disney Family Singalong que les correspondía. Esta acción solo ocasionó que los fans compartieran su descontento en redes y se pregunten qué pasó.

¿Por qué no cantó Zac Efron en el reencuentro de High School Musical?

Quien tiene la respuesta es Kenny Ortega, director de High School Musical, que le dijo previamente a Deadline que no pudieron contactar a Zac Efron a tiempo, pero cuando lo hicieron, el actor aceptó ser parte del especial.

El cineasta tuvo la tarea de reunir el elenco original para el evento televisivo, y según los informes, Efron fue el último miembro que se sumó a la reunión. Lamentablemente, el actor está pasando la cuarentena en Estados Unidos alejado de la ciudad, por lo que la conexión a Internet no era la mejor y no pudo grabar correctamente su participación.

Zac Efron decepcionó a sus fans en presentación de High School Musical. Foto: Composición

El último jueves 16 de abril parte del elenco principal de High School Musical se reunión para ser parte del especial Disney’s Family Singalon que se emitió por la cadena ABC. Trece años después del estreno de la tercera y última entrega de la franquicia los actores cantaron una vez más We’re All in This Together.