Gene Deitch, uno de los realizadores de cine más destacados en el cine de animación, falleció este jueves en Praga a los 95 años de edad, según informó el medio especializado Deadline. No se reveló la causa de su muerte.

El ganador del premio de la Academia al ‘Mejor cortometraje de animación’ en 1960 por su cinta Munro, deja atrás una larga carrera dedicada al arte cinematográfico del dibujo. En 1964, fue nominado al mismo galardón por sus proyectos Here’s Nudnik y How to avoid friendship.

Nacido el 8 de agosto de 1924 en Chicago, Deitch llegó a Praga en 1959. Inicialmente, planeó una estadía de diez días, pero allí conoció a su futura esposa, Zdenka, y decidió quedarse en la capital checoslovaca. Detrás del Telón de Acero de esa época, el cineasta dirigió 13 episodios de las series aimadas Tom y Jerry y Popeye el marino.

Dentro de la lista de sus obras también destaca la creación del cortometraje Tom Terrific, que se presentó como parte del programa de televisión para niños Captain Kangaroo. Adaptado de una tira cómica anterior de Deitch, Tom Terrific fue un corto en blanco y negro de cinco minutos modelado en base a dibujos de niños.

Mira aquí el cortometraje Munro:

Posteriormente, Gene Deitch intentó representar la vida diaria en la Checoslovaquia comunista y la República Checa después de la Revolución de Terciopelo de 1989 en el proyecto For the Love of Prague. En 2004, recibió el Premio Winsor McCay por dedicar su vida a contribuir con el arte de la animación.