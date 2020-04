Cuando Batman v Superman: dawn of justice fue estrenada, defraudó las expectativas, no solo de los fanáticos, sino también del mismo estudio que la produjo. La cinta de Zack Snyder fue una decepción tanto en la taquilla como ante la crítica, debido a que el soñado enfrentamiento entre los dos superhéroes más populares de DC Comics solo tuvo un espacio en la pantalla de alrededor de tres minutos.

Cuatro años después de su lanzamiento, Warner Bros. se encuentra en plena fase de reconstrucción del Universo Extendido de DC. Tras el polémico despido de Snyder, la compañía estaría buscando borrar cualquier indicio de su participación en la franquicia al aprovechar el impulso de las buenas sensaciones que dejó Joker de Todd Phillips.

Según información del medio especializado We Got This Covered, Warner Bros. espera que The Batman, próxima película de Matt Reeves, se convierta en un elemento clave del universo compartido. La razón: la compañía quiere que el personaje de Robert Pattinson se construya lo suficientemente sólido para un futuro enfrentamiento contra el Hombre de Acero en lo que sería un remake de Batman v Superman: dawn of justice.

De acuerdo con las fuentes de WGTC, solo después de que el Batman de Pattinson se haya asentado con éxito en el DCEU, WB pondrá esfuerzos en relanzar la historia del ‘último hijo de Krypton’. Además, el medio afirma que existe la posibilidad de que el estudio de cine vuelva a reclutar a Henry Cavill para interpretar a Superman en las siguientes entregas.

Mira aquí el tráiler de Batman v Superman: dawn of justice:

Aún se desconocen los detalles de la trama de lo que será la nueva versión de la lucha entre los dos titantes de DC, pero está claro que no comenzará a desarrollarse hasta dentro unos cuantos años. Sin embargo, es seguro que la rivalidad entre Batman y Superman tendrá una revancha en la pantalla grande.