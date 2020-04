Salvados por la campana es una de las series más recordadas de la década de los noventa. Sin embargo, la sitcom adolescente producida por NBC desde 1989 hasta 1993, tiene más de un oscuro secreto.

Así lo relató Dustin Diamond, el popular Screech en la serie, en su libro Behind the Bell (Tras la campana), publicado en setiembre de 2009.

El actor recuerda qué sucedía detrás de cámaras. La realidad que describe es un mundo muy distante al visto en la ficción. Diamond recuerda que cuando los reflectores se apagaban, el elenco se salía control.

Abuso de drogas

Diamond asegura que Kelly Tiffani Amber (Kelly en la serie), era una adicta a la marihuana y que el resto de sus compañeros consumían crack después de grabar cada episodio.

Envidia

También sostuvo que Tiffani Amber provocaba celos entre sus compañeras de reparto, en especial de Elizabeth Berkley (Jessie), quien envidiaba la popularidad que tenía en el show.

Orgías

Una de las confesiones más polémicas del libro es el libertinaje sexual que ocurría detrás de la serie. Diamond acusa a Kelly Tiffani y Elizabeth Berkley de mantener relaciones sexuales con Mark-Paul Gosselaar (Zack Morris) y Mario López (Slater).

Violación

Quizá la acusación más fuerte que se lee en las páginas del libro es de una violación. Según Diamond, este acto fue cometido por Mario López en 1993, algo que la propia NBC ocultó al pagar $50.000 a la víctima para que esta guardase silencio.

Existen personas que creen que lo contado en Behind the bell no es cierto y que Dustin Diamond lo usó para enriquecerse. Los actores aseguran que toda la información es falsa y después de la publicación del libro cortaron todo contacto con Screech.