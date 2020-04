La pandemia del coronavirus es una de las crisis sanitarias más grandes en los últimos años. A fin de evitar mayor cantidad de infectados alrededor del mundo, se decretó la cuarentena y el cierre de las salas de cine como medidas de prevención.

No cabe duda que la industria cinematográfica fue una de las más afectadas. En cuanto a Disney, se vio obligada a detener la filmación de todas sus producciones, así como postergar el lanzamiento de sus películas.

Ante este contratiempo, muchos fans se cuestionan cómo la compañía reorganizará su calendario de estrenos. En ese sentido, te mostraremos las nuevas fechas de las producciones brindada por Cine Premiere.

Mulan – 24 de julio de 2020

Empty man – 7 de agosto de 2020

The one and only Ivan – 14 de agosto de 2020

The Beatles: get back – 4 de septiembre de 2020

The King’s man – 18 de septiembre de 2020

Death on the nile – 9 de octubre de 2020

The french dispatch – 16 de octubre de 2020

Everybody’s talking about Jamie – 23 de octubre de 2020

Black Widow – 6 de noviembre de 2020

Deep Water – 13 de noviembre de 2020

Soul – 20 de noviembre de 2020

Free guy – 11 de diciembre de 2020

West side story – 18 de diciembre de 2020

The last duel – 8 de enero de 2021

Cabe resaltar que por el momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de Disney, por lo que los fans cuestionan si la empresa aún estaría considerando el estreno de sus filmes vía streaming por Disney plus.

Sin embargo, el presidente de Walt Disney Company, Bob Iger, ya había dejado en claro que las películas con mayor peso sí llegarán a las salas de cine, mientras que las de menos esfuerzos llegarían únicamente al formato casero digital.