Desde el ascenso de Kevin Feige como director creativo de Marvel, su trabajo no ha hecho más que confirmarle a los fanáticos de la compañía que es el hombre indicado para ocupar ese puesto. Sin embargo, el productor no se limitaría a seguir colaborando con más entregas para el MCU, sino que también aspira a dejar huella en la saga de Star Wars.

El año pasado, se confirmó que Feige encabezará un nuevo proyecto de la Guerra de las Galaxias por encargo de Lucasfilm. Tan pronto como fue oficializado, estrellas de la talla de Chris Evans y Brie Larson se apuntaron para solicitar un papel, pero no serían las únicas.

Según información del medio especializado We Got This Covered, Kevin Feige se encuentra sondeando a una de las figuras más populares del Universo Cinematográfico de Marvel para introducirlo en la legendaria franquicia. De acuerdo con WGTC, el cineasta se reunirá con Tom Holland para que tenga un rol importante dentro de la próxima película de Star Wars que está preparando.

El reporte indica que el protagonista de Spider-Man obtendría el papel de un personaje inédito, alejando las posibilidades de que el proyecto de Feige se vincule con la trilogía original de la Guerra de las Galaxias. Así, el productor buscaría atraer de nuevo a los fanáticos de la saga, quienes se han mostrado decepcionados por las últimas cintas a cargo de Disney.

Desde que empezó a colaborar con Marvel, Kevin Feige nunca ha rehuido de aceptar su fascinación por Star Wars, por lo que tener a Tom Holland —a quien ya conoce —en el elenco sería un punto más a favor para que el filme sea un éxito.