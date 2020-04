Marvel: miembro de Agentes de S.H.I.E.L.D. tendría participación especial en Avengers 5

Acabada la Saga del Infinito, Marvel busca renovar los rostros de la compañía. Para la Fase 4 de su universo cinematográfico, ‘la casa de las ideas’ ha incluido a nuevos personajes de los cómics que tendrán un rol protagónico en sus respectivas salidas a la pantalla grande como The Eternals o Shang-Chi, así como en la numerosa cantidad de producciones destinadas a Disney Plus.

No se trata de abandonar por completo a los superhéroes que aparecieron en las primeras tres etapas del MCU, sino que, poco a poco, la compañía irá agrandando la franquicia dándole espacio a cada uno sus personajes. Esa es la dirección que ha tomado Kevin Feige, ejecutivo de Marvel, quien ya estaría listo para hacer debutar a una icónica heroína en las sales de cine.

Según información del medio especializado We Got This Covered, Daisy Johnson, mejor conocida por su nombre en clave Quake, no solo aparecerá en la serie SWORD, sino que también desempeñará un papel destacado en Avengers 5. De acuerdo con el reporte, Quake, una de las agentes más importantes de S.H.I.E.L.D. pasará a tomar una posición similar a la que ocupaba Maria Hill (Cobbie Smulders) en la próxima película de los Vengadores.

Mira aquí el tráiler de la última temporada de Agents of S.H.I.E.L.D.:

Desde que saliera al aire Agentes de S.H.I.E.L.D., producción de Marvel destinada a la televisión, los fanáticos han podido ver la evolución de Daisy Johnson como personaje. Interpretada por Chloe Bennet, Quake tendría el camino libre para dar el salto hacia la gran pantalla una vez termine la temporada 7 del programa, sindicada como la entrega final.