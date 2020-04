Batwoman: La primera superheroína LGTBI

La nueva serie de HBO, ‘Batwoman’, se estrena mañana (8 p.m) y nos presenta un guion inclusivo, teniendo como protagonista a la actriz, modelo y Dj Ruby Rose. La actriz dará vida a una heroína feminista y lesbiana, que vence los prejuicios en una historia situada tres años después de la desaparición de Batman.

El canal la describe como una personaje que lleva la bandera feminista. “Su superpoder: ser una mujer empoderada y orgullosa de sus decisiones. Armada de pasión por la justicia social y con la fuerza para expresar lo que piensa, Kate Kane llega a las sombrías calles de la ciudad. Está lista para terminar con el resurgimiento criminal en la ciudad y demostrará que ningún hombre puede tomar crédito por sus acciones".

Según la sinopsis, Ruby Rose, quien fue figura de una de las temporadas de la exitosa serie de Netflix, ‘Orange is the new black’, inicia su aventura en HBO dando vida a la prima de Bruce Wayne, que no iniciará convertida en una heroína, al contrario, primero tendrá que resolver sus conflictos personales y luchar contra la discriminación: Fue expulsada de la escuela militar por tener una relación con Sophie (Meagan Tandy). Tras ese episodio, vuelve a Gotham, una ciudad desprotegida sin Batman.

En una entrevista a fines del 2019, la actriz dejó claro que historias como esta ayudan a normalizar a la comunidad LGTBI y vencer los estereotipos. “Siempre he sido Ruby Rose la actriz o modelo lesbiana, pero eso no forma parte de mi trabajo. Eso no está en mi curriculum, y es bastante frustrante cuando lo primero que se me atribuye es mi sexualidad”.

Según las primeras críticas, se trata de una interesante apuesta del Universo DC. Previo al estreno, habrá una maratón de Swamp thing.