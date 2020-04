No es un secreto que la saga cinematográfica Rocky es una de las más recordadas por los seguidores del séptimo arte. Gracias a sus cinco películas y dos spin-off, la franquicia que cuenta la historia del ‘Marañon Italiano’ es conocida por millones de personas en el mundo.

Para los fanáticos de Rocky, la cuarta parte es considerada como la más espectacular de la franquicia. En esta película el antagonista es el peligroso ruso Ivan Drago, quien asesina a Apollo en un combate de exhibición.

Han pasado 35 años desde que se estrenó Rocky 4, por tal motivo Dolph Lundgren (Ivan Drago) y Carl Weathers, el intérprete de Apollo Creed, se reunieron en un gimnasio.

“Revancha en el Gold’s Gym de Venice Beach. Apollo parece peligroso”, escribió Lundgren en la leyenda de la foto publicada en su cuenta de Instagram. Miles de fanáticos comentaron la instantánea y algunos pidieron que se repita la pelea vista en 1985.

¿Qué ocurrió con Carl Weathers y Dolph Lundgrem?

Carl Weathers no ha dejado la actuación. La última vez que lo vimos en pantalla fue en la serie exclusiva de Disney Plus, The Mandalorian.

Dolph Lundgren tampoco deja de hacer cine. El último papel importante que obtuvo fue en Creed 2, junto a Sylvester Stallone, donde volvió a interpretar a Ivan Drago para alegría de los seguidores de Rocky.

¿Cuál fue la película más taquillera de Rocky?

Con un total de 55 millones de dólares, Creed II superó la primera película en la que Rocky Balboa entrena a Adonis para cumplir su sueño de ser boxeador, pues dicha versión logró 29 millones de dólares y Rocky IV registró 19 millones.