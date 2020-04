Hugh Jackman revela el verdadero motivo por el que rechazó un papel en Cats

Cats fue el último más claro ejemplo de que de nada sirve tener un director ganador del Oscar, un reparto plagado de estrellas o un acaudalado presupuesto si no hay una buena historia que contar. El fracaso de la película fue tan grande que incluso dejó a Universal con un déficit de más de 15 millones de dólares en la taquilla.

Mientras que los actores de la adaptación del musical parecieran haber dejado atrás cualquier recuerdo de su participación, otros artistas que rechazaron un papel en Cats a tiempo podrían hasta sentirse agradecidos. Sin embargo, ese no es el caso de Hugh Jackman.

Al famoso intérprete de Wolverine se le fue ofrecido ser parte de la nueva producción de Tom Hooper, director con el que había trabajado anteriormente en Les Miserables, pero no pudo aceptarlo. Jackman aclaró los motivos de su decisión en una entrevista con el medio especializado The Daily Beast.

Mira aquí el tráiler de Cats:

“Tom me llamó desde el principio porque hicimos ‘Les Mis’ juntos, y había un par de opciones allí en función de la disponibilidad y el tiempo, y realmente... sí, simplemente no estaba disponible en ese momento”, confesó el actor.

Cuando el entrevistador preguntó sobre su opinión acerca de la película, Hugh Jackman afirmó no haberla visto y que, de todas formas, no haría ningún comentario negativo porque no desea “estar en el negocio de atacar a la gente”, además de que “Hooper es uno de los mejores cineastas de la actualidad”.