Hace unos días Zac Efron, Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale, protagonistas de High School Musical, confirmaron que se reunirán para participar en el Disney Family Singalong, el especial musical que se transmitirá en favor de quienes vienen atravesando momentos difíciles a raíz de la pandemia por COVID-19.

“¡VA A PASAR! Nos hemos reunido para una noche especial solo por ustedes. Gracias Kenny Ortega por proponerlo. Honestamente, lo único que quiero hacer ahora es darle a todos un poco de alegría", escribió Ashley Tisdale en su redes sociales.

En una entrevista para Deadline, el coreógrafo y director de las tres películas, Kenny Ortega, explicó que “quería encontrar algo en lo que podía participar y fue increíble recibir la llamada de ABC para participar (en el especial de las canciones de Disney)”.

Desde ese momento “me dio un motivo para levantarme en las mañanas. Me hizo sentir muy bien el tener la oportunidad de hacer algo así, es una medicina muy poderosa”, agregó.

Según el realizador, Efron, Hudgens y Tisdale estarán acompañados por sus compañeros Corbin Bleu, Monique Coleman y Lucas Grabeel, y juntos cantarán —cada uno desde sus casas— “We’re all in this together”, el tema emblemático de la primera película.

¿Dónde ver el reencuentro de High School Musical?

El recital se transmitirá por la cadena ABC, propiedad de la corporación Disney.

¿A qué hora será el reencuentro de High School Musical?

La transmisión se llevará a cabo hoy desde las 19:00 horas.