Hace unos días se anunciaba el reencuentro del elenco original de High School Musical a través de diferentes medios. Este se daría en torno a la iniciativa #DisneyFamilySingalong de ABC y Disney. Inmediatamente las redes explotaron en manos de sus fanáticos quienes no podían esperar hasta hoy para poder verlos.

En una entrevista para Deadline, el coreógrafo y director de las tres películas, Kenny Ortega, explicó que “quería encontrar algo en lo que pudiera participar y fue increíble recibir la llamada de ABC para ser parte del especial de las canciones de Disney”.

Desde ese momento “me dio un motivo para levantarme en las mañanas. Me hizo sentir muy bien el tener la oportunidad de hacer algo así, es una medicina muy poderosa”, agregó el afamado realizador.

Pues llegó el día y los ‘Linces’ se reunieron para aperturar este importante evento. estuvieron acompañadas por sus compañeros Corbin Bleu, Monique Coleman y Lucas Grabeel, y juntos cantaron “We’re all in this together”, el tema emblemático de la primera película.

En el vídeo podemos ver al intérprete de Chad Danforth decir: “Todos juntos, de nuestros hogares a sus hogares, prepárense para tener la cabeza en el juego”. Así dio inicio a lo que sería uno de los momentos más épicos para todos los seguidores de la franquicia.

¿Qué sabemos de “We’re all in this together”?

Este tema lo vemos al final de la primera película, todos juntos cantando, independientemente de lo mal que se hayan llevado. Todos los personajes, gracias a la magia de la música, son amiguísimos y cantan juntos. Sin lugar a dudas es una de las canciones más míticas de la saga, donde el espíritu Disney de la amistad sale a relucir. Además, si tenías el DVD te enseñaban la coreografía y eso era un puntazo.