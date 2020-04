Zac Efron podría interpretar a Nightwing en próxima cinta de DC

Desde que DC Comics y Warner Bros. acordaron no seguir adelante con el trabajo de Zack Snyder, nuevas puertas se abrieron para el desarrollo del DCEU. La compañía de historietas y el estudio cinematográfico han decidido darle nuevos aires a la constelación de superhéroes liderada por Batman y Superman.

En el afán de seguir con las buenas sensaciones que dejó el Joker de Todd Phillips, WB está planeando nuevos proyectos potenciales para ampliar el Universo Extendido de DC. Dentro de las posibles futuras cintas que la franquicia maneja se encuentra uno de los personajes más populares entre los fanáticos: Nightwing.

Anteriores reportes han vinculado a Chris McKay, realizador de The LEGO Batman movie, con la dirección de esta película, pero una actualización daría más luces sobre el actor que quieren para el papel principal. De acuerdo con información del medio especializado We Got This Covered, Warner Bros. tiene la vista puesta en Zac Efron para que interprete a Nightwing.

Mira aquí el tráiler de Joker:

Según el medio, la estrella de la trilogía High school musical no es el único artista en la lista de posibles candidatos para el rol del superhéroe, pero es el que más fuerza va tomando. Las fuentes de WGTC sugieren que el abarrotado calendario que maneja Efron para los próximos dos años sería beneficioso para la producción de la película, pues sería a partir de entonces que WB de luz verde para iniciar el proyecto.

A pesar de que el tiempo con el que cuenta Zac Efron podría calzar para formar parte del nuevo filme de DC, dependerá del mismo actor si piensa dar un salto en su carrera para adentrarse en el mundo cinematográfico de los cómics.