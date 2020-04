El mafioso más popular de los Estados Unidos, Al Capone, ha sido retratado en el cine en más de una ocasión. A pesar de ello, no deja de ser un personaje interesante de explorar en cada largometraje.

Ahora, la última producción nos mostrará los últimos años de vida del temido gangster, cuando se encontraba perdiendo la cordura. El responsable de darle vida será Tom Hardy, quien no es ajeno a estas ficciones del mundo criminal.

El día de ayer, el director Josh Trank compartió el primer tráiler de la película en las redes sociales dando que hablar entre los fans. De inmediato, los seguidores del actor no pudieron evitar notar la singular voz que empleó para dar vida al famoso personaje.

“No sé que tan buena será esta película, pero sé que la voy a disfrutar. Amo que lo mejor de esto sea la voz de Tom Hardy. Adoro a Matt Dillon"

“El entrenador vocal de Tom Hardy merece un Oscar. Voces distintas en Lawless, The Dark Knight Rises, The Drop, Venom, Inception, Fury Road, Warrior, Legend, The Revenant y ahora Capone. Wow”

“Creo que es tiempo de reconocer que ninguno de nosotros sabe como luce realmente Tom Hardy o cuál es su voz/acento real”

La carrera del actor está conformada en su gran mayoría por personajes imponentes y duros acorde a su perfil. Por esto, los fans han quedado sorprendidos con la fragilidad y voz aguda que concede al mítico mafioso. Sin duda, un rango vocal del que pocos pueden presumir.

Cabe recalcar que la fecha de estreno en las salas de cine estaba agendada para mediados de año. Sin embargo, ahora llegará directamente a los servicios de streaming el próximo 12 de mayo, a causa de la pandemia de coronavirus alrededor del mundo.