Batman: Jeffrey Dean Morgan está interesado en interpretar al personaje

Flashpoint será el título de la película en solitario del ‘Velocista Escarlata’. Sin embargo, es probable que cambie el nombre, ya que Warner Bros está decidido a realizar cintas con un tono más ligero como Aquaman y Shazam.

La cinta será dirigida por Andy Muschietti y que quizá sirva como el eje en la reanudación del Universo Cinematográfico de DC, tal como ocurrió en el cómic.

Uno de los cambios más importantes es el de Batman, puesto que en aquel universo el encapotado es Thomas Wayne y no su hijo, Bruce.

Es así que los fanáticos desean que el actor Jeffrey Dean Morgan (quien interpretó a Thomas Wayne en Batman v Superman: El Amanecer de la Justicia) sea el nuevo Hombre Murciélago.

Esto es algo que Dean Morgan apoya, ya que ha expresado su deseo en ser el Batman de Flashpoint: “Mira, no sé, quiero decir, si hay alguna posibilidad de que me lo pidan, diría que sí. Creo que la historia de Flashpoint es mi historia favorita. Me encantaría hacerlo.

"Pero, ya sabes, DC es DC y ellos son, ya sabes, es una constante…. parece que siempre están cambiando quién lo dirige y qué van a hacer. Así que, con suerte, lo que me gustaría ver es un poco de continuidad con DC, que se encarrilen, y luego, hombre, me sentiría honrado y me encantaría hacerlo más que nada”, expresó el actor en una entrevista para la revista Variety.

Solo queda que Warner Bros dé la última palabra y decida si es conveniente tener un nuevo Batman en el cine.