Amor. Boda. Azar. no es una gran película, eso debe quedar claro desde un principio para no crear expectativas que no te permitan disfrutarla. Sin embargo, la historia te asegura pasar un buen momento durante sus casi dos horas de duración.

La cinta de Netflix recientemente estrenada se sitúa básicamente en Italia, más específicamente en la boda de la hermana de Jack. Este lugar será escenario de una serie de confusiones por obra del azar, sin embargo, en el film se explorarán solo dos posibles desenlaces.

“Dos versiones alternativas de una misma boda en las que Jack, hermano de la novia, tendrá que lidiar con una exnovia un poco alterada, un invitado no deseado que guarda un secreto, una pastilla para dormir en el lugar incorrecto y la chica que lo plantó. Cada una con un final distinto”, señala la sinopsis oficial del filme.

Como mencionamos anteriormente, estamos hablando de una comedia romántica intrépida y divertida que te mantendrá entretenido. No es una obra magistral del cine, ni se perfila como nominada a los Oscar, pero te asegura el suspenso y las risas. También debemos mencionar que tiene un ritmo muy acelerado, así que cuando menos te lo esperes, ya estarás inmerso en el centro de la trama.

Como dato adicional debemos mencionar que el remake del largometraje francés Plan de table del 2012 se encuentra entre los contenidos más vistos de la plataforma de streaming y en el Top 10 de nuestro país. Sin duda es la cinta perfecta para estos días de confinamiento y por ello nadie ha querido perdérsela.