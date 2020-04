The walking dead: AMC estaría preparando una película centrada en Daryl Dixon [VIDEO]

Dentro de la gran cantidad de personajes que conforman el universo de The walking dead, uno resalta por ser el gran favorito de los fanáticos que siguen la serie desde la primera temporada: Daryl Dixon. Tras diez temporadas, el sobreviviente de la ballesta sería la nueva apuesta de AMC para seguir explotando la franquicia.

Según información del medio especializado We Got This Covered, el estudio cinematográfico se encuentra preparando una película a manera de spin-off de la saga principal de The walking dead centrada enteramente en el personaje interpretado por Norman Reedus.

Esta cinta estaría situada cronológicamente entre las temporadas 11 y 12, y acompañará a Daryl en la búsqueda de su amigo y antiguo protagonista de la serie Rick Grimes. A su vez, la travesía del sobreviviente presentaría algunos flashbacks de su hermano muerto Merle, de acuerdo con las fuentes de WGTC.

Aún no hay una confirmación oficial de parte de AMC, pero los trabajos de preproducción de la salida en solitario de Dixon ya se están dando. Después de más de diez años al aire, era cuestión de tiempo para que el equipo detrás de The walking dead anuncie nuevos proyectos basados en la historia original, pero con otros formatos.

Mira aquí el tráiler de la temporada 10 de The walking dead:

De esta manera, la casa productora sumaría otra adaptación de sus series más populares. El año pasado, AMC produjo El camino con el fin de cerrar la historia de Breaking Bad. La cinta fue un éxito total cuando fue estrenada en Netflix, por lo que los fanáticos de Daryl esperan que la película centrada en su héroe esté a la altura de las expectativas.