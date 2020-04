Cuando se anunció que Marvel no contaría con Scott Derrickson para la secuela de Doctor Strange, los fanáticos quedaron decepcionados. Sin embargo, la reciente confirmación de que su puesto será ocupado por Sam Raimi, director de la trilogía original de Spider-Man, protagonizada por Tobey Maguire, ha devuelto el entusiasmo a los seguidores y ha puesto las expectativas por los aires.

Si bien el cineasta se quedó a puertas del lanzamiento de una cuarta entrega años atrás debido a la decisión de Sony de reiniciar la franquicia, Raimi podría estar más cerca de lo esperado de esa posibilidad, esta vez de la mano del Universo Cinematográfico de Marvel.

Según información del medio especializado We got this covered, el estudio se encuentra considerando ofrecerle a Sam Raimi la dirección de una próxima salida en solitario de Tom Holland en el papel de Peter Parker. Naturalmente, su designación estaría condicionada al éxito que obtenga al mando de Doctor Strange in the multiverse of madness.

Mira aquí el tráiler de Spider-Man: far from home:

A pesar de que no es una decisión ya tomada, las fuentes de WGTC aseguran que la compañía espera contar con la presencia de Raimi para nuevos proyectos del Hombre Araña. De acuerdo con el medio, es posible que su ingreso se retrase hasta Spider-Man 5 si Jon Watts retorna para la cuarta cinta.

El regreso del director a un proyecto de Spider-Man dependerá de su trabajo en Doctor Strange 2. Si los fanáticos se sienten complacidos con lo que verán en pantalla, Kevin Feige podrá extender la relación laboral de Raimi con Marvel.