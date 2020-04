El universo cinematográfico de Marvel no da síntomas de desgaste pese a contar con más de 20 películas en su repertorio y una gran variedad de historias al igual que personajes.

Uno de los proyectos más esperados de la Fase 4 se trata de Doctor Strange in the multiverse of madness, la cual estará protagonizada por Benedict Cumberbatch y contará con Elizabeth Olsen como Scarlet Witch.

Doctor Strange 2 apunta a la diversidad. Créditos: Difusión

El encargado de dirigir la película será nada menos que Sam Raimi, conocido por crear la saga de Evil Dead, en la que Bruce Campbell se erige como el antihéroe definitivo del cine.

Al respecto, el actor se mostró interesado en ser un villano en Doctor Strange 2. "Seguramente, debe haber algunos personajes para desafiar al buen doctor”, confesó a través de las redes sociales.

Un artista polifacético

Cabe resaltar que Bruce Campbell y Sam Raimi tienen una de las amistades más grandes en Hollywood. A través de los años, se han embarcado juntos en cada proyecto posible, aparte de la franquicia de terror ochentera.

Una de las tantas participaciones del actor en la filmografía del director se encuentra en las tres películas de Spider-Man, sin repetir el mismo rol.

¿De qué trata Doctor Strange 2?

Después de los eventos de Avengers: Endgame, Dr. Strange continúa su investigación sobre la Piedra del Tiempo. Sin embargo, un nuevo enemigo busca destruir a cada hechicero restante en la Tierra y desatar un mal indescriptible.