La cuarentena da paso a un nuevo cine

Cristian García Zelada es un joven director de cine que ha ganado premios en festivales de Roma y Nueva Delhi. Él nos habla de Claustrofobia, cortometraje protagonizado por Vera Castaño, que ha sido filmado con celular y ya se puede ver en todas las plataformas digitales.

¿Por qué decides realizar este cortometraje?

Todo surge el primer día de la cuarentena, cuando una amiga me etiqueta en una publicación del Cuarentena Film Festival, un festival creado en España para cortometrajes realizados durante la cuarentena por el Covid-19. Primero solo me pareció una curiosidad; sin embargo, me fui dando cuenta de que muchos empezaban a sentir cierta incomodidad e incluso ansiedad por saber que tendrán que pasar tantos días “encerrados” en casa. Entre esos amigos se encontraba mi enamorada, que hace pocos años tuvo que pasar muchos meses sin salir de casa a causa de un proceso oncológico complicado: la cuarentena le recordaba esa etapa tan difícil de su vida y eso le causaba ansiedad y tristeza. Entonces, me decidí a hacer un cortometraje que pueda ser un mensaje de aliento, no solo para ella, sino también para todas las personas que, de algún modo, pasaban ansiedad por la cuarentena.

Siendo la claustrofobia una trastorno de ansiedad, ¿cómo te asesoraste para tratar un tema tan delicado?

El tema de la salud mental siempre ha sido de gran importancia para mí. De hecho, mi primer cortometraje trata de una persona con trastorno de pánico (Conversación), otro de mis cortometrajes es el primer corto peruano protagonizado por personas con discapacidad intelectual (Imparfecto) e incluso actualmente me encuentro trabajando en un proyecto que trata directamente sobre las dificultades del manejo de la salud mental en el Perú. Gracias a esos otros proyectos, he tenido oportunidad de investigar y asesorarme en temas de salud mental en los últimos dos años. –

¿Cómo fue el trabajo con los actores?

Al principio, juntar muchos actores y que se graben desde casa solo me parecía un recurso interesante, pero nunca pensé que sería algo real mente difícil. Sin embargo, al llegar a sumar más de 50 actores, se volvió un verdadero reto: no solo tenía que dirigir a 53 actores de manera virtual, sino que también tenía que dirigir a 53 “directores de fotografía”.

El mensaje del corto es que no estamos solos. ¿Es así?

Efectivamente, el mensaje principal es que, aunque no podamos vernos cara a cara, estamos juntos porque todos cargamos con el mismo problema. Sin embargo, de manera especial, este mensaje va dirigido a las personas que de algún modo pasan momentos de ansiedad a causa de la cuarentena, pues por los estigmas que aún tiene la salud mental en el Perú, muchos no nos atrevemos siquiera a hablar de cómo nos afecta emocionalmente la cuarentena.

¿Cuál será el recorrido de este corto?

Del mismo modo que todo durante la cuarentena por el Covid-19, la principal difusión de este cortometraje se dará de manera virtual. A la fecha, Claustrofobia se encuentra participando en 18 festivales internacionales, la mayoría generados a partir de la cuarentena o cuentan con categorías específi cas para cortometrajes producidos en el contexto de cuarentena. Entre estos festivales se encuentran el Quarantine International Film Festival (Canadá), Quarantine Film Fest (USA) y el Festival de Cine En Cuarentena (Perú).