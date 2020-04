Piratas del Caribe regresa: actor afirma que Disney conversa para la sexta entrega

Lee Arenberg es Pintel, el divertido bucanero que fue parte de las tres primeras películas de Piratas del Caribe protagonizadas por Johnny Depp. Iniciada en 2003, la saga ha continuado hasta dejarnos un total de cinco entregas, y todo indica que la sexta ya estaría en camino.

El mismo actor ha reconocido que la ‘Casa de Mickey’ está en conversaciones para desarrollar el próximo largometraje. “Hasta lo que sé, definitivamente están hablando sobre eso”, ha declarado en Kendall Talks TV.

En cuanto a la posibilidad de volver a verlo como Pintel en la gran pantalla, el intérprete reconoce que le gustaría, pero que aún no hay nada seguro. “Quiero decir, sí. Por supuesto. Pero ya han hecho dos sin nosotros. Me encanta. Me encanta ese papel”, indicó Arenberg.

“Pero no depende de mí. Es algo de lo que no se puede hablar sobre una pandemia”, agrega para concluir. Recordemos que la figura forma junto a Mackenzie Crook, el pirata tuerto, uno de los dúos cómicos más añorados por los seguidores.

Actualmente, ya de cara a la sexta entrega, Disney ha fichado al creador de Chernobyl Craig Mazin y a Ted Elliott, guionista veterano de la saga. La idea del estudio es llevar a cabo un reboot de la franquicia, por lo que hasta el momento, la aparición de Jack Sparrow no es algo seguro.