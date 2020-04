Netflix: revelan el tráiler de Valeria, la nueva serie que es comparada con Sex and the city

No cabe duda de que Netflix solo piensa en posicionarse y para ello sigue apostando por desarrollar contenidos originales, más si se trata de producciones españolas como Valeria, una historia que ya viene llamando la atención de los espectadores.

La serie centra su trama en la importancia de la amistad y el valor femenino, una temática que se nos puede hacer conocida por Sex and the City. Pero no debemos confundirnos, pues lo nuevo de la plataforma de streaming tiene un contexto de fondo diferente.

La historia se basa en las novelas de Elísabet Benavent, publicadas por Penguin Random House y de las que se han vendido casi un millón de libros. De hecho, la misma autora participa como consultora creativa en la adaptación de su popular saga.

En el tráiler que acaba de ser lanzado podemos ver a la protagonista, interpretada por Diana Gómez, junto a sus amigas Lola, Carmen y Nerea en la piel Silma López, Paula Malia y Teresa Riott, respectivamente.

El elenco es completado por Maxi Iglesias e Ibrahim Al Shami, quienes interpretan al misterioso Víctor y a Adrián, el marido de Valeria.

El adelanto, que ha mostrado chispazos de drama y comicidad, es dirigido por Inma Torrente y Nely Reguera. La adaptación está a cargo de María López Castaño, quien también es creadora de la serie junto a Aurora Gracia, Almudena Ocaña y Fernanda Eguiarte.

Valeria estará disponible en Netflix a partir del próximo 8 de mayo y espera colocarse dentro de las series españolas más reconocidas por la audiencia.