Nadie imaginó que, más de diez años después, Sam Raimi y Doctor Strange volverían a cruzar sus caminos. En Spider-Man 2, el cineasta incluyó una escena en la que J. Jonah Jameson, editor del periódico Daily Bugle, debe elegir un nombre para referirse al malvado Otto Octavius. Mientras evalúa cuál, su asistente le sugiere Doctor Strange, a lo que él manifiesta que “es muy bueno, pero ya ha sido tomado”.

Ahora, el director ha sido confirmado como el encargado de la secuela del Hechicero Supremo: Doctor Strange in the multiverse of madness. La cinta que forma parte de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel volverá a contar con el papel protagónico de Benedict Cumberbatch.

Raimi reveló en una entrevista al medio especializado Coming Soon que sería la cabeza del nuevo proyecto de ‘La casa de las ideas’. Asimismo, aseguró que, de niño, Doctor Strange era uno de sus superhéroes favoritos, lo que hace a la cinta más especial.

El realizador también se refirió a la icónica escena que de alguna manera lo predeterminó a asumir la conducción de esta película. “Cuando tuvimos ese momento en Spider-Man 2 no tenía idea de que alguna vez estaríamos haciendo una película de Doctor Strange. [...] Debo decir que desearía tener la previsión de saber que iba a participar en el proyecto”, declaró.

Mira aquí el guiño a Doctor Strange en Spider-Man 2:

Doctor Strange in the multiverse of madness estará vinculado con otras producciones de Marvel pertenecientes a la etapa posterior a los sucesos de la Saga del Infinito como las series de televisión Loki y WandaVision. La cinta llegará a los cines el 5 noviembre de 2021, por lo que aún hay tiempo para que el equipo creativo pueda considerar una aparición especial de Tobey Maguire, uno de los intérpretes más reconocidos del Hombre Araña.