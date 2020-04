High School Musical reencuentro: las canciones que volveremos a escuchar

High School Musical se reunirá el próximo jueves 16 de abril gracias a la producción de ABC. En un acto solidario por los difíciles momentos que atraviesan diferentes países a raíz del coronavirus, el elenco original ha decidido juntarse en esta ocasión.

El reencuentro contará con la participación de Zac Efron, Ashley Tisdale, Corbin Bleu, Vanessa Hudgens, Monique Coleman y Lucas Grabeel, quienes volverán a interpretar los clásicos temas de la película.

Kenny Ortega, director de los tres largometrajes, indicó que si bien en un principio no lograron ponerse en contacto con Zac Efron, cuando lo hicieron este aceptó inmediatamente.

“Todo el mundo dijo que sí muy rápido, y el público lo notará por la manera en que se han unido. Saben que se trata de una oportunidad única para animar a la gente”, expresó. Además, indicó que eligió que cantarán “We’re all in this Together” ya que es en cierto modo un himno para quienes fueron en algún momento seguidores de la serie.

¿Qué sabemos sobre We’re all in this Together?

Este tema lo vemos al final de la primera película, todos juntos cantando, independientemente de lo mal que se hayan llevado. Todos los personajes, gracias a la magia de la música, son amiguísimos y cantan juntos.

Sin lugar a dudas es una de las canciones más míticas de la saga, donde el espíritu Disney de la amistad sale a relucir. Además, si tenías el DVD te enseñaban la coreografía y eso era un puntazo.

¿Qué otros temas de la película son un himno?

You are the music in me, Troy y Gabriella cantan esta bonita canción en la segunda película, y bien podría pertenecer a una nueva adaptación de la Cenicienta.

Can I have this dance suena en la tercera película y es la canción de amor de Troy y Gabriella. Esta vez bailando en el ático del instituto. Sí, nosotros tampoco entendemos cómo hay un jardín en la terraza del centro educativo, pero esto es Disney y todo es posible.