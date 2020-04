La apuesta de Netflix por renovar Better Call Saul ha sido sin duda lo mejor que ha podido hacer. En estos momentos no solo es uno de los contenidos de mayor categoría de la plataforma, si no que también se ha introducido en el mundo selectivo de las series de culto.

Pues bien, cada semana nos entregan un nuevo episodio y lo que pasó en la octava entrega dejó a todos pendientes de lo que sucedería ahora. Para recordar, lo último que pudimos ver fue a Saul junto a Mike en medio del desierto cargando 7 millones de dólares en dos maletines. La situación era crítica después de todo lo que habían tenido que pasar, pero tenían claro que debían llegar a casa a como de lugar.

Lo que viene a continuación es solo para quienes ya vieron el capítulo 9, así que no hay reclamos a partir de ahora por los spoilers. Saul y Mike siguen por el desierto hasta que logran tener nuevamente señal en sus celulares, esto sucede y cada uno hace una llamada. Kim por fin recibe noticias de su esposo y la ayuda ya está en camino.

Logran ponerse a salvo, cambiarse de ropa y seguir su rumbo, pero en el camino Mike adiestra a Saul sobre la historia que tendrá que contar para justificar lo sucedido. “El auto se descompuso y decidiste caminar porque no querías arriesgar el dinero pidiendo un aventón. No pensaste que podrías perderte. entendido”, le replicaba Mike a Saul mientras este asentía.

La historia no cuadraba, pero logro el objetivo, pagar la fianza de Lalo Salamanca. Todo marcha bien hasta Kim encuentra la taza de café que le había regalado con un agujero de bala. Ella entiende que algo más está pasando y en un momento de obnubilación empieza a tomar decisiones inesperadas.

La prestigiosa abogada renuncia a la firma para la que trabaja y a Mesa Verde. Saul la cuestiona y ella le responde muy segura de si misma que él no tiene por qué meterse, menos después que lo apoyara en cada una de sus decisiones sin cuestionamientos.

Aquí es donde Kim toma el control de todo, pues Lalo no ha quedado conforme con la explicación que se le ha dado y le hace una visita inopinada a su departamento. ¿Intimidación? Sí, pero él no se esperaba que la esposa de su abogado se interpusiera e increpara dejándolo como un líder sin el mínimo control de sobre su equipo. Kim le ha salvado el pellejo a McGill una vez más, ya es tiempo de que reciba el reconocimiento que se merece, ¿no lo creen?